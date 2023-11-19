Дем'яненко: я вирішив піти з посади керівника Асоціації ветеранів футболу України

Анатолій Дем'яненко залишить посаду президента Асоціації ветеранів футболу України.

Про це сам функціонер заявив на турнірі пам’яті захисника Донецького аеропорту, бійця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Руслана Боровика.

"Ми в УАФ завжди допомагаємо в організації таких турнірів, проводимо матчі за участі військових, із нашими захисниками регулярно грає збірна ветеранів. Ми чудово розуміємо, що футбол допомагає нашим захисникам хоч на короткий час забути про війну. Саме така соціальна допомога військовим була одним із моїх пріоритетів у роботі виконувача обов’язків президента Асоціації ветеранів футболу України.

У вересні позаминулого року в непростій ситуації мене попросили очолити цю організацію в статусі в. о. Я тоді погодився й робив усе, що міг, щоб бути корисним. Наразі обставини склалися так, що я вирішив піти з посади керівника АВФУ. Це рішення я прийняв з особистих причин. Зараз я продовжую працювати в УАФ і залишаюся у футболі, тому що футбол - це моє життя", - сказав Дем'яненко.