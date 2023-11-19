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Директор Дніпра-1 Фрідман: Павелко нелегітимно сидить у в’язниці, він нікого не вбив

Сьогодні 14:11 152 0
Директор Дніпра-1 Фрідман: Павелко нелегітимно сидить у в’язниці, він нікого не вбив
#СК Дніпро-1

Джерело - sport-express.ua.

СК Дніпро-1 у питанні відставки Андрія Павелка з посади президента Української асоціації футболу дотримується нейтральної позиції.

Про це заявив комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман.

“Дніпро-1 дотримується нейтральної позиції. Ми не “за” і не “проти”, просто не хочемо приймати в цьому участь. Зробіть усе легітимно, як треба.

Я вважаю, що Павелко нелегітимно сидить у в'язниці. Його потрібно відпустити, довести справу до суду, і лише потім садити. А так його тримають під вартою просто ні за що. Павелко ж не є небезпечним: він нікого не вбив, не зґвалтував, не бігає з ножем по вулиці.

Його ізолювали за надуманою історією, що він нібито міг спілкуватися в Будинку футболу зі своїм юристом. Та він міг із ним і телефоном спілкуватися. Це все настільки надумано, що не хочеться про це навіть говорити.

Відпустіть Павелка, одягніть йому на ногу браслет і нехай сидить удома. Це некрасиво, коли людину тримають у в'язниці, а в цей час її прибирають із посади. Ходять чутки, що його готові відпустити, якщо він напише заяву, що йде з посади голови УАФ.

Нехай вирішують самі, Дніпро-1 у цьому участі не братиме через ситуацію, яка склалася з Павелком. Це не дуже добре”, - сказав Фрідман.

Нагадаємо Павелко програв апеляцію в суді щодо продовження запобіжного заходу.

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