Головне
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 16:33 1226 2
Бетіс цікавиться Луніним
Сьогодні 15:41 195
Інгулець здолав Вікторію, Гірник-Спорт поступився Чернігову: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 14:55 429
Іспанія зіграє з Грузією, Португалія - з Ісландією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024 на 19 листопада
Сьогодні 11:55 239
Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса
Сьогодні 09:57 268
Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232
Сьогодні 08:08 237
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:43 1333
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 22:14 306026
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Вчора 19:53 655
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Вчора 17:23 2608
Прямі трансляції

Лупашко - про Поворознюка: Він робить мені зауваження, робить підказки в силу прожитих років

Сьогодні 15:25 238 0
Лупашко - про Поворознюка: Він робить мені зауваження, робить підказки в силу прожитих років
#Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Владислав Лупашко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко має гарні відносини з власником клубу Олександром Поворознюком.

Про це заявив сам тренер.

"Нормальна співпраця, робочі стосунки, які не переходять ніякі рамки.

Головне, що Олександр Григорович не влазить у тренувальний процес, не влазить у рішення стартового складу. Він підказує, робить мені зауваження, робить мені підказки в силу прожитих років, і я вважаю, що досить багато його підказок є аргументованими.

В тому плані, що він досить добре вже розуміється на футболі, бачить його з іншого боку. Тобто я бачу його як тренер, а він бачить як функціонер, як людина досить досвідчена, як старший товариш, можна сказати.

Зі сторони може здаватися, що працювати з ним нелегко, бо люди знають його вибуховий характер, але в професіональному плані досить легко", - сказав Лупашко.

Наразі Інгулець йде першим у групі Б Першої Ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вікторія - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Вікторія - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1266
Україна - Італія: онлайн-трансляція Україна - Італія: онлайн-трансляція 2608
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 306026
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024 Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024 1333
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 83356
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 25804
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43330 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109693 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36787
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122102
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307476
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 55121