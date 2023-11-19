Лупашко - про Поворознюка: Він робить мені зауваження, робить підказки в силу прожитих років

Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко має гарні відносини з власником клубу Олександром Поворознюком.

Про це заявив сам тренер.

"Нормальна співпраця, робочі стосунки, які не переходять ніякі рамки.

Головне, що Олександр Григорович не влазить у тренувальний процес, не влазить у рішення стартового складу. Він підказує, робить мені зауваження, робить мені підказки в силу прожитих років, і я вважаю, що досить багато його підказок є аргументованими.

В тому плані, що він досить добре вже розуміється на футболі, бачить його з іншого боку. Тобто я бачу його як тренер, а він бачить як функціонер, як людина досить досвідчена, як старший товариш, можна сказати.

Зі сторони може здаватися, що працювати з ним нелегко, бо люди знають його вибуховий характер, але в професіональному плані досить легко", - сказав Лупашко.