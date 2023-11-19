Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 листопада, у 10-му турі кваліфікації Євро-2024 з футболу відбудеться 9 матчів.
Розклад матчів 10-го туру кваліфікації Євро-2024 на 19 листопада:
- 16:00. Сербія - Болгарія
- 16:00. Угорщина - Чорногорія
- 19:00. Бельгія - Азербайджан
- 19:00. Швеція - Естонія
- 21:45. Боснія і Герцеговина - Словаччина
- 21:45. Іспанія - Грузія
- 21:45. Ліхтенштейн - Люксембург
- 21:45. Португалія - Ісландія
- 21:45. Шотландія - Норвегія
Нагадаємо, що 20 листопада відбудеться вирішальний матч Україна - Італія. Початок о 21:45 за київським часом.