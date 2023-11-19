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Іспанія зіграє з Грузією, Португалія - з Ісландією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024 на 19 листопада

Сьогодні відбудеться 9 матчів
Сьогодні 11:55 171 0
Іспанія зіграє з Грузією, Португалія - з Ісландією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024 на 19 листопада

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 листопада, у 10-му турі кваліфікації Євро-2024 з футболу відбудеться 9 матчів.

Розклад матчів 10-го туру кваліфікації Євро-2024 на 19 листопада:

  • 16:00. Сербія - Болгарія
  • 16:00. Угорщина - Чорногорія
  • 19:00. Бельгія - Азербайджан
  • 19:00. Швеція - Естонія
  • 21:45. Боснія і Герцеговина - Словаччина
  • 21:45. Іспанія - Грузія
  • 21:45. Ліхтенштейн - Люксембург
  • 21:45. Португалія - Ісландія
  • 21:45. Шотландія - Норвегія

Нагадаємо, що 20 листопада відбудеться вирішальний матч Україна - Італія. Початок о 21:45 за київським часом.

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