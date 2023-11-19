Сьогодні відбудеться 9 матчів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 листопада, у 10-му турі кваліфікації Євро-2024 з футболу відбудеться 9 матчів.

Розклад матчів 10-го туру кваліфікації Євро-2024 на 19 листопада:

16:00. Сербія - Болгарія

16:00. Угорщина - Чорногорія

19:00. Бельгія - Азербайджан

19:00. Швеція - Естонія

21:45. Боснія і Герцеговина - Словаччина

21:45. Іспанія - Грузія

21:45. Ліхтенштейн - Люксембург

21:45. Португалія - Ісландія

21:45. Шотландія - Норвегія

Нагадаємо, що 20 листопада відбудеться вирішальний матч Україна - Італія. Початок о 21:45 за київським часом.