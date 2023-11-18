Голанд пропустить матч Норвегії з Шотландією через травму

Він отримав удар по нозі в матчі з Фарерськими островами

Джерело - Норвезька футбольна федерація.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не зіграє за збірну Норвегії в останньому матчі відбору Євро-2024.

Про це повідомляє Норвезька футбольна федерація.

Він отримав удар по нозі в матчі з Фарерськими островами (2:0).

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Після розмови з лікарем та головним тренером Столе Сольбаккеном ухвалили рішення, що Голанд не гратиме проти Шотландії 19 листопада.

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