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Голанд пропустить матч Норвегії з Шотландією через травму

Він отримав удар по нозі в матчі з Фарерськими островами
Сьогодні 23:02 138 0
Голанд пропустить матч Норвегії з Шотландією через травму
Фото: Getty Images

Джерело - Норвезька футбольна федерація.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не зіграє за збірну Норвегії в останньому матчі відбору Євро-2024.

Про це повідомляє Норвезька футбольна федерація.

Він отримав удар по нозі в матчі з Фарерськими островами (2:0). 

  Шотландія - Норвегія: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024

Після розмови з лікарем та головним тренером Столе Сольбаккеном ухвалили рішення, що Голанд не гратиме проти Шотландії 19 листопада.

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