Заїр-Емері став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції

Півзахисник збірної Франції Воррен Заїр-Емері вийшов у стартовому складі команди на матч кваліфікації Євро-2024 проти Гібралтару.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це його дебют за національну команду.

17-річний футболіст став наймолодшим гравцем в історії, який зіграв за збірну Франції.

