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Заїр-Емері став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції

Це його дебют за національну команду
Сьогодні 22:02 208 0
Заїр-Емері став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції
#Воррен Заїр-Емері

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Франції Воррен Заїр-Емері вийшов у стартовому складі команди на матч кваліфікації Євро-2024 проти Гібралтару.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це його дебют за національну команду.

17-річний футболіст став наймолодшим гравцем в історії, який зіграв за збірну Франції.

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