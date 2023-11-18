Зінченко - про документалку про Бекхема: У мене тепер подвійна повага до нього

Джерело - Чемпіон.

Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко в захваті від співвласника Інтер Маямі Девіда Бекхема.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Скажу в цілому про те, що він пережив після червоної картки в матчі з Аргентиною й далі, як все було. Чесно, я в захваті. У мене тепер подвійна повага до цієї людини через те, що він пройшов. Ну дуже багато.

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Можеш мати супермегаталант, можеш бути супермегафутболістом, але якщо ти не сильний ментально - а він таким є - ніколи не пройшов би такий шлях, який він пройшов. Це просто щось. Звісно, вся Англія проти тебе - це дуже важко", - сказав Зінченко.

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