Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Сьогодні 07:31 1224
Вірменія Петракова зіграла внічию з Вельсом, Хорватія переграла Латвію: результати відбору Євро-2024
Сьогодні 21:05 361
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Сьогодні 19:53 270
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:50 287
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:23 2117
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 17:11 82494
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Сьогодні 12:37 472
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Сьогодні 12:26 3179
Любенович - новий головний тренер Миная
Сьогодні 12:25 310
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 09:42 3203
Прямі трансляції

Зінченко - про документалку про Бекхема: У мене тепер подвійна повага до нього

Сьогодні 20:08 231 0
Зінченко - про документалку про Бекхема: У мене тепер подвійна повага до нього
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко в захваті від співвласника Інтер Маямі Девіда Бекхема.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Скажу в цілому про те, що він пережив після червоної картки в матчі з Аргентиною й далі, як все було. Чесно, я в захваті. У мене тепер подвійна повага до цієї людини через те, що він пройшов. Ну дуже багато.

  Зінченко: Миколенко – гольова машина

Можеш мати супермегаталант, можеш бути супермегафутболістом, але якщо ти не сильний ментально - а він таким є - ніколи не пройшов би такий шлях, який він пройшов. Це просто щось. Звісно, вся Англія проти тебе - це дуже важко", - сказав Зінченко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38033
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 3203
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол 6805 1
Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 3276
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82494
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 27242
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329985 9
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32647
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2606 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61015
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45059
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216780 1