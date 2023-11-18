Вірменія Петракова зіграла внічию з Вельсом: результати відбору Євро-2024

Результати матчів 9-го раунду відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18-го листопада, відбувся 1 матч у межах 9-го раунду відбору Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація

9 раунд, 18 листопада

Вірменія - Вельс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Селарраян, 1:1 - 45+2 автогол Тікнізян

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі на Євро-2024:

19:00 Молдова - Албанія

19:00 Фінляндія - Північна Ірландія

21:45 Англія - Мальта

21:45 Данія - Словенія

21:45 Італія - Північна Македонія

21:45 Польща - Чехія

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