Вірменія Петракова зіграла внічию з Вельсом: результати відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18-го листопада, відбувся 1 матч у межах 9-го раунду відбору Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
9 раунд, 18 листопада
Вірменія - Вельс 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 5 Селарраян, 1:1 - 45+2 автогол Тікнізян
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі на Євро-2024:
19:00 Молдова - Албанія
19:00 Фінляндія - Північна Ірландія
21:45 Англія - Мальта
21:45 Данія - Словенія
21:45 Італія - Північна Македонія
21:45 Польща - Чехія
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