Карпати переграли Поділля: результати 17 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 17 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 18 листопада
Агробізнес - Буковина 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Галенков, 2:0 - 59 Кузьмін, 3:0 - 90+1 Толочко
Епіцентр - Прикарпаття 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Цюцюра, 1:1 - 55 Ліповуз
Металіст - Нива Бузова 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Рязанцев, 1:1 - 90+3
Нива Тернопіль - Хуст 4:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 9 Вагіна, 1:1 - 18 Бороденко, 2:1 - 36 Галадей (пен), 3:1 - 45+1 Бороденко, 4:1 - 61 Гатала (пен)
Поділля - Карпати Львів 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Векляк
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