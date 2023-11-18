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Карпати переграли Поділля: результати 17 туру Першої ліги

Результати 17 туру Першої ліги
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Карпати переграли Поділля: результати 17 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 17 туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

17 тур, 18 листопада

Агробізнес - Буковина 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Галенков, 2:0 - 59 Кузьмін, 3:0 - 90+1 Толочко

Епіцентр - Прикарпаття 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Цюцюра, 1:1 - 55 Ліповуз

Металіст - Нива Бузова 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Рязанцев, 1:1 - 90+3 

Нива Тернопіль - Хуст 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 9 Вагіна, 1:1 - 18 Бороденко, 2:1 - 36  Галадей (пен), 3:1 - 45+1 Бороденко, 4:1 - 61 Гатала (пен)

Поділля - Карпати Львів 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Векляк

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