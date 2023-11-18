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Фернандінью продовжив контракт з Атлетіко Паранаенсе

Гравець отримав новий контракт
Сьогодні 14:22 225 0
Фернандінью продовжив контракт з Атлетіко Паранаенсе
#Атлетіко Паранаенсе, #Фернандінью

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Шахтаря та Манчестер Сіті Фернандінью підписав новий контракт з Атлетіко Паранаенсе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована ще на один сезон – до кінця 2024 року.

Атлетіко Паранаенсе є рідним клубом для футболіста.  Фернандінью повернувся влітку минулого року, коли завершився термін дії його контракту із Манчестер Сіті.

У нинішньому сезоні хавбек провів 48 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 6 асистами.

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Допис, поширений Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

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