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Данія та Албанія вийшли на Євро-2024

Сьогодні 08:38 293 0
Данія та Албанія вийшли на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Визначилися чергові учасники фінального турніру чемпіонату Європи з футболу-2024.

Для виходу на Євро-2024 збірній Албанії у передостанньому турі відбору у групі Е вистачило виїзної нічиєї з Молдовою (1:1), а Данія у принциповому матчі групи Н переграла вдома команду Словенії - 2:1

Раніше місце у фінальній стадії Євро-2024 собі гарантували збірні Австрії, Англії, Бельгії, Угорщини, Іспанії, Португалії, Туреччини, Франції, Шотландії та Словаччини. Також там зіграє господарка турніру Німеччина.

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