Ярмолюк та Ванат - в основі збірної України U-21 на матч з Люксембургом

Джерело - Чемпіон.
Визначився стартовий склад молодіжної збірної України на матч 4-го туру групового етапу кваліфікації Євро-2025 U-21 проти Люксембурга.
Про це повідомляє УАФ
Україна U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинський, Ярмолюк, Волошин, В’юнник, Ванат
Запасні: Фесюн, Вівчаренко, Павлюк, Дідик, Кучерявий, Очеретько, Квасниця, Скорко, Краснопір
Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!