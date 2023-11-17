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Ярмолюк та Ванат - в основі збірної України U-21 на матч з Люксембургом

Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом
Сьогодні 19:24 329 0
Ярмолюк та Ванат - в основі збірної України U-21 на матч з Люксембургом

Джерело - Чемпіон.

Визначився стартовий склад молодіжної збірної України на матч 4-го туру групового етапу кваліфікації Євро-2025 U-21 проти Люксембурга.

Про це повідомляє УАФ

Україна U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинський, Ярмолюк, Волошин, В’юнник, Ванат

Запасні: Фесюн, Вівчаренко, Павлюк, Дідик, Кучерявий, Очеретько, Квасниця, Скорко, Краснопір

Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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