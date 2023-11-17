Казахстан переграв Сан-Марино: результати відбору на Євро-2024

Сьогодні, 17-го листопада, відбувся 1 матч у 9-у раунді відбору на Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
9 раунд, 17 листопада
Казахстан - Сан-Марино 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Чесноков, 2:0 - 51 Чесноков, 2:1 - 60 Франчозі, 3:1 - 90+2 Аймбетов (пен)
Сьогодні, 17-го листопада, відбудеться ще кілька матчів у відборі на Євро-2024:
19:00 Молдова - Албанія
19:00 Фінляндія - Північна Ірландія
21:45 Англія - Мальта
21:45 Данія - Словенія
21:45 Італія - Північна Македонія
21:45 Польща - Чехія
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