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Казахстан переграв Сан-Марино: результати відбору на Євро-2024

Результати матчів 9-го раунду відбору на Євро-2024
Сьогодні 18:59 174 0
Казахстан переграв Сан-Марино: результати відбору на Євро-2024

Сьогодні, 17-го листопада, відбувся 1 матч у 9-у раунді відбору на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
9 раунд, 17 листопада

Казахстан - Сан-Марино 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Чесноков, 2:0 - 51 Чесноков, 2:1 - 60 Франчозі, 3:1 - 90+2 Аймбетов (пен)

Сьогодні, 17-го листопада, відбудеться ще кілька матчів у відборі на Євро-2024:

19:00 Молдова - Албанія

19:00 Фінляндія - Північна Ірландія

21:45 Англія - Мальта 

21:45 Данія - Словенія

21:45 Італія - Північна Македонія

21:45 Польща - Чехія

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