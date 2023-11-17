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Фінляндія розгромила Північну Ірландію, Казахстан переграв Сан-Марино: результати відбору на Євро-2024

Результати матчів 9-го раунду відбору на Євро-2024
Сьогодні 20:55 342 0
Фінляндія розгромила Північну Ірландію, Казахстан переграв Сан-Марино: результати відбору на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го листопада, відбулося 3 матчі у 9-у раунді відбору на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
9 раунд, 17 листопада

Казахстан - Сан-Марино 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Чесноков, 2:0 - 51 Чесноков, 2:1 - 60 Франчозі, 3:1 - 90+2 Аймбетов (пен)

Молдова - Албанія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Чікалеші (пен), 1:1 - 87 Бабогло

Фінляндія - Північна Ірландія 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Пох'янпало (пен), 2:0 - 48 Хаканс, 3:0 - 74 Пуккі, 4:0 - 88 Лод

Сьогодні, 17-го листопада, відбудеться ще кілька матчів у відборі на Євро-2024:

21:45 Англія - Мальта 

21:45 Данія - Словенія

21:45 Італія - Північна Македонія

21:45 Польща - Чехія

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