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Визначилися коментатори матчу Україна – Італія у відборі на Євро-2024

Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада
Сьогодні 17:02 324 0
Визначилися коментатори матчу Україна – Італія у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Вирішальний матч збірної України у кваліфікації Євро-2024 проти Італії прокоментують Роберто Моралес та Віталій Кравченко.

Про це повідомляє MEGOGO.

Ведучі передматчевої студії - Олександра Кучеренко та Артем Панченко, гості - комік Костянтин Трембовецький та актор Олег Маслюк.

Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада. Початок – о 21:45 за київським часом.

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