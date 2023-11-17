Визначилися коментатори матчу Україна – Італія у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Вирішальний матч збірної України у кваліфікації Євро-2024 проти Італії прокоментують Роберто Моралес та Віталій Кравченко.
Про це повідомляє MEGOGO.
Ведучі передматчевої студії - Олександра Кучеренко та Артем Панченко, гості - комік Костянтин Трембовецький та актор Олег Маслюк.
Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада. Початок – о 21:45 за київським часом.
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