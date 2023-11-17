Визначилися коментатори матчу Україна – Італія у відборі на Євро-2024

Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада

Джерело - Чемпіон.

Вирішальний матч збірної України у кваліфікації Євро-2024 проти Італії прокоментують Роберто Моралес та Віталій Кравченко.

Про це повідомляє MEGOGO.

Ведучі передматчевої студії - Олександра Кучеренко та Артем Панченко, гості - комік Костянтин Трембовецький та актор Олег Маслюк.

Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада. Початок – о 21:45 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!