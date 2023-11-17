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Оперний співак Іванчук виконає гімн України перед матчем з Італією

10 березня Іванчук потрапив під обстріл ворожої ДРГ, через що отримав п'ять кульових поранень
Сьогодні 16:34 103 0
Оперний співак Іванчук виконає гімн України перед матчем з Італією

Джерело - Чемпіон.

Гімн України перед матчем кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Італії виконає оперний співак Сергій Іванчук.

Про це повідомляє УАФ.

До 24 лютого він навчався в Італії, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну.

Тут він доставляв гуманітарну допомогу та евакуйовував людей із зон бойових дій в Харківській та Сумській областях.

10 березня потрапив під обстріл ворожої ДРГ, через що отримав п'ять кульових поранень. Одна з куль прострелила легеню.

Зараз Сергій перебуває на лікуванні та реабілітації в Німеччині, де проводить благодійні заходи та концерти. Співаку вдалося зібрати більше ніж 2 мільйони євро на потреби України.

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