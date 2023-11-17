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Стали відомі арбітри матчу збірних України та Італії

Матч відбудеться 20 листопада
Сьогодні 13:22 344 0
Стали відомі арбітри матчу збірних України та Італії
Фото rfef.es

Джерело - УАФ.

Матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між національними командами України та Італії судитиме бригада арбітрів з Іспанії.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Головним рефері виступить Хесус Хіль Мансано. На лініях йому допомагатимуть Дієго Барберо та Анхель Невадо. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Гільєрмо Гуарда. Суддівський наглядач — Міхал Бенеш (Чехія). Делегат УЄФА — Гаррі О’Хаган (Шотландія).

Матч відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні Бай-Арена.

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