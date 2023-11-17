Стали відомі арбітри матчу збірних України та Італії

Джерело - УАФ.
Матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між національними командами України та Італії судитиме бригада арбітрів з Іспанії.
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Головним рефері виступить Хесус Хіль Мансано. На лініях йому допомагатимуть Дієго Барберо та Анхель Невадо. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Гільєрмо Гуарда. Суддівський наглядач — Міхал Бенеш (Чехія). Делегат УЄФА — Гаррі О’Хаган (Шотландія).
Матч відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні Бай-Арена.
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