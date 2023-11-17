Збірна Аргентини програла вперше з чемпіонату світу-2022

Збірна Аргентини зазнала першої поразки за рік

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини поступилась Уругваю (0:2) у матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Востаннє Аргентина програвала 22 листопада 2022 року — в матчі першого туру групового етапу ЧС-2022. Підопічні Ліонеля Скалоні сенсаційно поступились Саудівській Аравії з рахунком 1:2.

Після цього аргентинці не зазнали жодної поразки в Катарі, вигравши мундіаль вперше за 36 років. А у відборі на ЧС-2026 стартували з чотирьох перемог у чотирьох поєдинках.

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