Челсі цікавиться 19-річним вінгером Монако

Джерело - footmercato.
Челсі зацікавлений у трансфері 19-річного універсального вінгера Монако Маламіна Ефекеле.
Про це повідомляє Footmercato.
Ефекеле виступає у молодіжній команді французького клубу, він ще не дебютував на дорослому рівні. У країні його називають "новим Мбаппе" за потенціалом.
Маламін потрапив у Монако у 15-річному віці та зараз є найкращим бомбардиром у віковій категорії U-19, влітку минулого року він підписав перший професійний контракт.
Портал Transfermarkt оцінює француза у 300 тисяч євро, інтерес до нього також виявляють представники Бундесліги.
Раніше Челсі призначив нового фінансового директора.
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