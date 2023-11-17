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Челсі цікавиться 19-річним вінгером Монако

Маламіна Ефекеле називають "новим Мбаппе"
Сьогодні 15:55 192 0
Челсі цікавиться 19-річним вінгером Монако
#Челсі

Джерело - footmercato.

Челсі зацікавлений у трансфері 19-річного універсального вінгера Монако Маламіна Ефекеле.

Про це повідомляє Footmercato.

Ефекеле виступає у молодіжній команді французького клубу, він ще не дебютував на дорослому рівні. У країні його називають "новим Мбаппе" за потенціалом.

Маламін потрапив у Монако у 15-річному віці та зараз є найкращим бомбардиром у віковій категорії U-19, влітку минулого року він підписав перший професійний контракт.

Портал Transfermarkt оцінює француза у 300 тисяч євро, інтерес до нього також виявляють представники Бундесліги.

Раніше Челсі призначив нового фінансового директора.

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