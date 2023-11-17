Бразилія та Аргентина зазнали несподіваних поразок: результати матчів відбору на ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі відбору на чемпіонат світу-2026 у Південній Америці.
Чемпіонат світу-2026
Кваліфікація, Раунд 5
17 листопада
Болівія – Перу 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Вака, 2:0 - 87 Вака
Венесуела – Еквадор 0:0
Аргентина – Уругвай 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Араухо, 0:2 - 87 Нуньєс
Колумбія – Бразилія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Мартінеллі, 1:1 - 75 Діас, 2:1 - 79 Діас
Голи: Л. Діас, 74, 59 – Мартінеллі, 8.
Чилі – Парагвай 0:0
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