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Бразилія та Аргентина зазнали несподіваних поразок: результати матчів відбору на ЧС-2026

Результати матчів відбору на ЧС-2026
Сьогодні 08:25 341 0
Бразилія та Аргентина зазнали несподіваних поразок: результати матчів відбору на ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі відбору на чемпіонат світу-2026 у Південній Америці.

Чемпіонат світу-2026
Кваліфікація, Раунд 5
17 листопада

Болівія – Перу  2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Вака, 2:0 -  87 Вака

Венесуела – Еквадор  0:0

Аргентина – Уругвай  0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Араухо, 0:2 - 87 Нуньєс

Колумбія – Бразилія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Мартінеллі, 1:1 - 75 Діас, 2:1 - 79 Діас

Голи: Л. Діас, 74, 59 – Мартінеллі, 8.

Чилі – Парагвай  0:0

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