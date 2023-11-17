Головне
Анонсовано бій Усик - Ф'юрі
Вчора 20:28 695
Гераскевич - шостий на етапі Кубка світу зі скелетону
Сьогодні 11:24 86
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 10:32 12979
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:26 44096
Шакур переміг Де Лос Сантоса у бою за титул WBC
Сьогодні 09:10 236
Іспанія переграла Кіпр, Грузія та Шотландія зіграли внічию: результати відбору на Євро-2024
Вчора 23:44 1137
Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою
Вчора 21:46 770
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Вчора 19:31 2640
Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі
Вчора 19:21 1540
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Вчора 19:17 32371
Прямі трансляції

Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 09:26 44096 0
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #кваліфікація, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У вирішальному матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України на власному полі прийматиме національну команду Італії.

Матч у межах групи C відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію гри в медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 6 5 1 0 19-3 16
2  Україна 7 4 1 2 11-8 13
3  Італія 6 3 1 2 11-7 10
4  Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5  Мальта 7 0 0 7 2:18 0

Цифри та факти

  • Збірна Італія 17 листопада зіграє з Північною Македонією;
  • У разі перемоги над македонцями, Італію в матчі з Україною влаштує нічия, у разі поразки або нічиї - лише перемога;
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 1:14;
  • Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі;
  • Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль.
Коментарі ()
Популярне зараз
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 12979
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 51931 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32371
Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі 1540
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 20959
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2640
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216713 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43267 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13187 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13334 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329916 9
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82129