Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У вирішальному матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України на власному полі прийматиме національну команду Італії.

Матч у межах групи C відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

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Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 6 5 1 0 19-3 16 2 Україна 7 4 1 2 11-8 13 3 Італія 6 3 1 2 11-7 10 4 Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7 5 Мальта 7 0 0 7 2:18 0

Цифри та факти