Головне
Анонсовано бій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 20:28 342
Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою
Сьогодні 21:46 281
Пресконференція до бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі - онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 19:58 425
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Сьогодні 19:31 2450
Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі
Сьогодні 19:21 927
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 19:17 31994
Манчіні та голкіпер Карнезеккі довикликані у збірну Італії
Сьогодні 18:49 271
Амосов і Джексон показали однакову вагу напередодні бою
Сьогодні 18:45 326
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Сьогодні 18:44 20615
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Сьогодні 18:30 45066 1
Прямі трансляції

Іспанія переграла Кіпр, Грузія та Шотландія зіграли внічию: результати відбору на Євро-2024

Результати відбору на чемпіонат Європу-2024
Сьогодні 21:05 267 0
Іспанія переграла Кіпр, Грузія та Шотландія зіграли внічию: результати відбору на Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го листопада, відбулося 5 матчів у межах 9-го раунду відбору Євро-2024.

Чемпіонат Євро-2024 - кваліфікація
9 раунд, 16 листопада

Азербайджан - Швеція 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Махмудов, 2:0 - 6 Дадашов. 3:0 - 89 Махмудов

Болгарія - Угорщина 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Адам, 1:1 - 25 Делев, 2:1 - 79 Десподов (пен), 2:2 - 90+7 Петков

Грузія - Шотландія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Кварацхелія, 1:1 - 49 Мактоміней, 2:1 - 57 Кварацхелія, 2:2 - 90+3 Шенкленд

Естонія - Австрія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Лаймер, 0:2 - 40 Лінгарт

Кіпр - Іспанія 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Ямал, 0:2 - 22 Оярсабаль, 0:3 - 28 Хоселу, 1:3 - 75 Пілеас

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відбору на Євро-2024:

21:45 Ліхтенштейн - Португалія

21:45 Люксембург - Боснія і Герцеговина

21:45 Словаччина - Ісландія

21:45 Чорногорія - Литва

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Спаринг збірної України з Лехією відбудеться за зачиненими дверима Спаринг збірної України з Лехією відбудеться за зачиненими дверима 921
Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі 927
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 45066 1
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2450
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31994
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 20615
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32603
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25510 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155264 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302977
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84943 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16897