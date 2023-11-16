Іспанія переграла Кіпр, Грузія та Шотландія зіграли внічию: результати відбору на Євро-2024

Результати відбору на чемпіонат Європу-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го листопада, відбулося 5 матчів у межах 9-го раунду відбору Євро-2024.

Чемпіонат Євро-2024 - кваліфікація

9 раунд, 16 листопада

Азербайджан - Швеція 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Махмудов, 2:0 - 6 Дадашов. 3:0 - 89 Махмудов

Болгарія - Угорщина 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Адам, 1:1 - 25 Делев, 2:1 - 79 Десподов (пен), 2:2 - 90+7 Петков

Грузія - Шотландія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Кварацхелія, 1:1 - 49 Мактоміней, 2:1 - 57 Кварацхелія, 2:2 - 90+3 Шенкленд

Естонія - Австрія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Лаймер, 0:2 - 40 Лінгарт

Кіпр - Іспанія 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Ямал, 0:2 - 22 Оярсабаль, 0:3 - 28 Хоселу, 1:3 - 75 Пілеас

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відбору на Євро-2024:

21:45 Ліхтенштейн - Португалія

21:45 Люксембург - Боснія і Герцеговина

21:45 Словаччина - Ісландія

21:45 Чорногорія - Литва

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