Суд залишив Коломойського у СІЗО до 2 січня з можливістю внесення застави

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді перебування у СІЗО для колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Суспільне.

Бізнесмен залишиться під вартою до 2 січня 2024 року. За рішенням суду Коломойський має право внесення застави у розмірі 3,891 мільярда гривень.

Адвокат Коломойського зазначив, що сума застави є неосяжною для нього. Також він наголосив, що його клієнт має проблеми зі здоров'ям та потребує лікування.

Сторона підсудного просила про зміну запобіжного заходу з перебування у СІЗО на домашній арешт.