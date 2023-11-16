Станич: Рішення приєднатись до Шахтаря я прийняв за покликом серця

Тренер Шахтаря Маріо Станич прийняв рішення приєднатись до штабу головного тренера Маріно Пушича за пів години.

Про це він розповів порталу Tribuna.com.

"В житті кожного з нас настають моменти, коли ми приймаємо рішення розумом або серцем. Це рішення я зробив за покликом серця. Все сталося дуже швидко. У мене не було часу навіть почати щось обдумувати – ми поспішали прийняти команду перед матчем з Барселоною. Я прийняв рішення, мабуть, за пів години.

Коли Містер зателефонував мені, я запитав: "Ти впевнений на 100%? Чи твоє рішення остаточне?" Він сказав: "Так". Я відчув щось всередині і відповів: "Добре, без проблем. Я приїду". Події розвивалися дуже динамічно, але так часто траплялося в моєму житті. Це новий досвід та новий спосіб життя. Я щасливий бути тут і щасливий бути частиною цього клубу", - сказав Станич.