Головне
УАФ продовжила контракт з Лучі
Сьогодні 12:39 262
Хлань назвав кадрові втрати Лехії на таємний спаринг зі збірної України
Сьогодні 14:14 360
Остап Маркевич готовий продовжувати кар’єру в Іспанії
Сьогодні 11:23 556
Джошуа та Валлін провели першу битву поглядів
Сьогодні 08:12 527
Спаринг збірної України з Лехією відбудеться за зачиненими дверима
Вчора 23:14 826
Бій Усик - Ф'юрі мають оголосити на пресконференції Top Rank
Вчора 22:38 386
Прометей зазнав другої поразки в Лізі чемпіонів
Вчора 20:53 504
Джошуа проведе бій з Валліном, Вайлдер – з Паркером у Саудівській Аравії
Вчора 20:25 438
Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України
Вчора 19:20 816
Челсі можуть покарати зняттям очок в АПЛ через порушення правил ФФП
Вчора 18:21 710
Прямі трансляції

Станич: Рішення приєднатись до Шахтаря я прийняв за покликом серця

Сьогодні 17:03 245 0
Станич: Рішення приєднатись до Шахтаря я прийняв за покликом серця

Тренер Шахтаря Маріо Станич прийняв рішення приєднатись до штабу головного тренера Маріно Пушича за пів години.

Про це він розповів порталу Tribuna.com.

"В житті кожного з нас настають моменти, коли ми приймаємо рішення розумом або серцем. Це рішення я зробив за покликом серця. Все сталося дуже швидко. У мене не було часу навіть почати щось обдумувати – ми поспішали прийняти команду перед матчем з Барселоною. Я прийняв рішення, мабуть, за пів години.

Коли Містер зателефонував мені, я запитав: "Ти впевнений на 100%? Чи твоє рішення остаточне?" Він сказав: "Так". Я відчув щось всередині і відповів: "Добре, без проблем. Я приїду". Події розвивалися дуже динамічно, але так часто траплялося в моєму житті. Це новий досвід та новий спосіб життя. Я щасливий бути тут і щасливий бути частиною цього клубу", - сказав Станич.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підручний: Україна й український спорт більше ніколи не будуть такими Підручний: Україна й український спорт більше ніколи не будуть такими 839
Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України 816
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 25258
Спаринг збірної України з Лехією відбудеться за зачиненими дверима Спаринг збірної України з Лехією відбудеться за зачиненими дверима 826
Жирона дізналася суперника у 2 раунді Кубку Іспанії Жирона дізналася суперника у 2 раунді Кубку Іспанії 1052
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37462
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82117
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16430 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45013
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21634
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 87926
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10634