Рома може підписати двох гравців Челсі в зимове трансферне вікно

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо хоче підсилити під час січневого трансферного вікна склад команди двома гравцями Челсі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Йдеться про двох захисників - Малангу Сарре і Трево Чалоба. Обидва в нинішньому сезоні не взяли участь у жодному офіційному матчі за Челсі.

Поки що не відомо, чи хоче Рома купити обох гравців, або ж взяти в оренду.

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