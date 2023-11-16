УЄФА зменшила кількість гравців у заявці на Євро-2024

УЄФА змінила регламент

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення, що на чемпіонаті Європи-2024 збірні зможуть розраховувати на 23 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Організація затвердила це рішення в регламенті проведення турніру. На попередніх двох турнірах через коронавірус заявку збільшували до 26 футболістів - на Євро-2020 і ЧС-2022.

Остаточну заявку на Євро-2024 збірні мають подати до 7 червня.

Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині, він триватиме з 14 червня по 14 липня.

Раніше УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024.