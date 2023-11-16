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Хлань назвав кадрові втрати Лехії на таємний спаринг зі збірної України

Максим Хлань поділився очікуваннями від дуелі з "синьо-жовтими".
Сьогодні 14:14 180 0
Хлань назвав кадрові втрати Лехії на таємний спаринг зі збірної України
#Лехія, #Хлань

Джерело - sport-express.ua.

Лехія виставить не оптимальний склад проти збірної України.

Про це розповів український гравець польського клубу Максим Хлань.

"Чи спілкувався вже з кимось зі збірників? Поки ні – потрібно зберігати бойовий дух і дух суперництва.

Якими були перші думки, коли дізнався, що буду грати проти збірної України? Хочеться побачити свої здібності на фоні такої сильної команди. В першу чергу, хочеться сказати про високі командні якості нашої збірної. Окремо виділив би Судакова і Циганкова, в яких є чому навчитись.

Щодо Лехії... У нас буде далеко не оптимальний склад – п'ять основних гравців вирушили у свої збірні. Крім того, переважна кількість основних травмована. Але, в першу чергу, це тренувальний матч, хоча, звісно, в ньому ми теж хочемо перемогти", – сказав Хлань.

Нагадаємо, спаринг збірної України з Лехією відбудеться за зачиненими дверима. Матч розпочнеться о 17:00.

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