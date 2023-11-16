Хлань назвав кадрові втрати Лехії на таємний спаринг зі збірної України

Лехія виставить не оптимальний склад проти збірної України.

Про це розповів український гравець польського клубу Максим Хлань.

"Чи спілкувався вже з кимось зі збірників? Поки ні – потрібно зберігати бойовий дух і дух суперництва.

Якими були перші думки, коли дізнався, що буду грати проти збірної України? Хочеться побачити свої здібності на фоні такої сильної команди. В першу чергу, хочеться сказати про високі командні якості нашої збірної. Окремо виділив би Судакова і Циганкова, в яких є чому навчитись.

Щодо Лехії... У нас буде далеко не оптимальний склад – п'ять основних гравців вирушили у свої збірні. Крім того, переважна кількість основних травмована. Але, в першу чергу, це тренувальний матч, хоча, звісно, в ньому ми теж хочемо перемогти", – сказав Хлань.