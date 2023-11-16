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Остап Маркевич готовий продовжувати кар’єру в Іспанії

Остап Маркевич прокоментував своє майбутнє
Сьогодні 11:23 141 0
Остап Маркевич готовий продовжувати кар’єру в Іспанії
#Карпати, #Остап Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Асистент головного тренера Карпат Остап Маркевич готовий продовжувати кар’єру в Іспанії.

Про це розповів сам український фахівець.

"Починав тренерську кар’єру в школі Руха, тренуючи дітей 2,5-3 роки. Знаєте, у мене немає побажань, де себе бачу. Мені комфортно, працюю, зараз у Карпатах мені дуже добре. Відчуваю, тут справді є майбутнє.

Буде запрошення з Іспанії - до речі, там моя сім’я, мій син - поїду працювати. Буде в Україні запрошення… Але про це зараз, напевно, недоречно говорити, бо працюю в Карпатах. Хочемо тут створити щось таке, яке б справді можна було б запам’ятати та, можливо, увійде в історію, - сказав Маркевич.

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