Асистент головного тренера Карпат Остап Маркевич готовий продовжувати кар’єру в Іспанії.

Про це розповів сам український фахівець.

"Починав тренерську кар’єру в школі Руха, тренуючи дітей 2,5-3 роки. Знаєте, у мене немає побажань, де себе бачу. Мені комфортно, працюю, зараз у Карпатах мені дуже добре. Відчуваю, тут справді є майбутнє.

Буде запрошення з Іспанії - до речі, там моя сім’я, мій син - поїду працювати. Буде в Україні запрошення… Але про це зараз, напевно, недоречно говорити, бо працюю в Карпатах. Хочемо тут створити щось таке, яке б справді можна було б запам’ятати та, можливо, увійде в історію, - сказав Маркевич.