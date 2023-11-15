Флоренці також підозрюють у нелегальних ставках

Джерело - Чемпіон.

Захисник Мілана Алессандро Флоренці став черговим підозрюваним у справі про нелегальні ставки в Італії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійське агентство AGI повідомило, що розпочався процес розслідування його справи.

За ставки на футбол вже дискваліфікували Ніколо Фаджіолі та Сандро Тоналі. Під підозрою також був Ніколо Дзаніоло, але він наполягав, що грав виключно в онлайн-казино.

Secondo quanto riportato dai colleghi dell’agenzia Agi anche il terzino del #Milan Alessandro #Florenzi sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Torino nell’inchiesta sulle scommesse — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 15, 2023

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