Трубін подарував працівникам Шахтаря ігрову футболу та годинник

Джерело - A Bola.
Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін зробив презент працівникам свого колишнього клубу.
Про це повідомляє A Bola.
Днями голкіпер прибув до розташування національної команди, де возз'єднався з персоналом Шахтаря.
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Анатолій подарував їм свою ігрову футболу та годинник з надписом "Наполеглива праця окуповується".
Таким чином Трубін подякував усім, хто супроводжував його в донецькому клубі.
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