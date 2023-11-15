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Трубін подарував працівникам Шахтаря ігрову футболу та годинник

Трубін подякував усім, хто супроводжував його в донецькому клубі
Сьогодні 23:10 178 0
Трубін подарував працівникам Шахтаря ігрову футболу та годинник
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - A Bola.

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін зробив презент працівникам свого колишнього клубу.

Про це повідомляє A Bola.

Днями голкіпер прибув до розташування національної команди, де возз'єднався з персоналом Шахтаря.

  Трубін: Бенфіка - це вірити до останньої секунди

Анатолій подарував їм свою ігрову футболу та годинник з надписом "Наполеглива праця окуповується".

Таким чином Трубін подякував усім, хто супроводжував його в донецькому клубі.

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