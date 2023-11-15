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Жирона дізналася суперника у 2 раунді Кубку Іспанії

Каталонці зіграють з Оріулеою
Сьогодні 19:52 447 0
Жирона дізналася суперника у 2 раунді Кубку Іспанії
Фото: Getty Images
#Жирона

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, відбулося жеребкування 2-го раунду Кубка Іспанії.

Суперника на цій стадії дізналася Жирона, за яку виступають Артем Довбик та Віктор Циганков.

  Жирона: Адаптація? Не для Довбика

Каталонці зіграють з Оріулеою, яка знаходиться у 4-му за силою дивізіоні країни.

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