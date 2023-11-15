Жирона дізналася суперника у 2 раунді Кубку Іспанії

Каталонці зіграють з Оріулеою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, відбулося жеребкування 2-го раунду Кубка Іспанії.

Суперника на цій стадії дізналася Жирона, за яку виступають Артем Довбик та Віктор Циганков.

Жирона: Адаптація? Не для Довбика

Каталонці зіграють з Оріулеою, яка знаходиться у 4-му за силою дивізіоні країни.

Ja tenim rival per a la segona eliminatòria de Copa 🏆



📌 Es disputarà a partit únic els dies 5, 6 o 7 de desembre.#LaCopaMola — Girona FC (@GironaFC) November 15, 2023

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