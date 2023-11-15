Жирона дізналася суперника у 2 раунді Кубку Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 листопада, відбулося жеребкування 2-го раунду Кубка Іспанії.
Суперника на цій стадії дізналася Жирона, за яку виступають Артем Довбик та Віктор Циганков.
Жирона: Адаптація? Не для Довбика
Каталонці зіграють з Оріулеою, яка знаходиться у 4-му за силою дивізіоні країни.
Ja tenim rival per a la segona eliminatòria de Copa 🏆— Girona FC (@GironaFC) November 15, 2023
📌 Es disputarà a partit únic els dies 5, 6 o 7 de desembre.#LaCopaMola
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