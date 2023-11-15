Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України

Джерело - Чемпіон.
Лехія підтвердила проведення товариського матчу проти збірної України.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Гра відбудеться завтра о 17:00 і буде проведена в закритому доступі.
🔜 Już jutro o 16:00 będziemy mieli okazję zmierzyć się na @PolsatPlusArena z reprezentacją Ukrainy w ramach zamkniętego dla publiczności sparingu!— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) November 15, 2023
⏳ #DzieńSparingowy pic.twitter.com/89tMrklLdH
Нагадаємо, збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.
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