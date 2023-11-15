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Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України

Гра відбудеться завтра о 17:00
Сьогодні 19:20 407 0
Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України
#Лехія

Джерело - Чемпіон.

Лехія підтвердила проведення товариського матчу проти збірної України.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Гра відбудеться завтра о 17:00 і буде проведена в закритому доступі.

Нагадаємо, збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.

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