Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України

Гра відбудеться завтра о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Лехія підтвердила проведення товариського матчу проти збірної України.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Гра відбудеться завтра о 17:00 і буде проведена в закритому доступі.

🔜 Już jutro o 16:00 będziemy mieli okazję zmierzyć się na @PolsatPlusArena z reprezentacją Ukrainy w ramach zamkniętego dla publiczności sparingu!



⏳ #DzieńSparingowy pic.twitter.com/89tMrklLdH — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) November 15, 2023

Нагадаємо, збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.

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