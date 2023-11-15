Франк: Дуже віримо в Ярмолюка

Головний тренер Брентфорда Томас Франк вірить у талант українського півзахисника команди Єгора Ярмолюка.

Про це розповів сам данський фахівець.

"Він працює все краще і краще. Протягом останніх 5-6 тижнів він добре тренувався і показав, що повинен бути частиною цієї команди.

Він заслужив зіграти проти Бернлі, Челсі, Вест Гема і Ліверпуля. Він просто зростає у своєму впливі, я дуже задоволений тим, що я бачу. Ми дуже віримо в Єгора", - сказав Франк.