Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Вчора 08:56 2480
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:29 557
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Вчора 21:08 471
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Вчора 20:54 624
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Вчора 17:40 580
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Вчора 17:10 1015
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:41 650
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Вчора 12:43 1717
Реал готовий підписати Мбаппе
Вчора 11:41 744
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Вчора 11:12 952
Прямі трансляції

Франк: Дуже віримо в Ярмолюка

Томас Франк прокоментував прогрес Єгора Ярмолюка
Сьогодні 15:30 208 0
Франк: Дуже віримо в Ярмолюка
Фото - Getty Images
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк вірить у талант українського півзахисника команди Єгора Ярмолюка.

Про це розповів сам данський фахівець.

"Він працює все краще і краще. Протягом останніх 5-6 тижнів він добре тренувався і показав, що повинен бути частиною цієї команди.

Він заслужив зіграти проти Бернлі, Челсі, Вест Гема і Ліверпуля. Він просто зростає у своєму впливі, я дуже задоволений тим, що я бачу. Ми дуже віримо в Єгора", - сказав Франк.

Нагадаємо, Ярмолюк став наймолодшим українцем, який дебютував у АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1859
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків 1015
Ретро дня: як Бангура від Єзерського тікав Ретро дня: як Бангура від Єзерського тікав 3126
УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 908
Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій 14168
Клуб Другої ліги змінить назву Клуб Другої ліги змінить назву 794
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 142790
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25499 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45453
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329860 9
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2568 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121870