Ді Маттео: Прикро, що Азар так рано пішов на пенсію

Ексвінгер Реала та Челсі Еден Азар надто рано завершив професійну кар'єру.

Про це розповів екстренер лондонського клубу Роберто Ді Маттео

"Азаром було чудово керувати. Він був дуже молодим, коли перейшов до "Челсі", але він був радий приєднатися до великого клубу. Він був блискучим на тренуваннях та в іграх.

Азар обходив двох-трьох захисників, а у Челсі майже не було поганих. Це було привілеєм бачити такого гравця на тренуванні.

Я не впевнений, що сталося після того, як він залишив Челсі і перейшов до Реала, оскільки він ніколи регулярно не демонстрував своїх виступів як у Лондоні.

Я не впевнений, що сталося, але було прикро бачити, як такий талановитий гравець так рано пішов на пенсію", - сказав Ді Маттео.