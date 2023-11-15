Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Вчора 08:56 2408
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:29 494
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Вчора 21:08 445
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Вчора 20:54 596
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Вчора 17:40 552
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Вчора 17:10 970
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:41 632
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Вчора 12:43 1677
Реал готовий підписати Мбаппе
Вчора 11:41 721
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Вчора 11:12 933
Прямі трансляції

Уніон Берлін звільнив головного тренера

Команда залишилась без головного тренера
Сьогодні 12:55 163 0
Уніон Берлін звільнив головного тренера
#Уніон Берлін

Джерело - fc-union-berlin.de.

Уніон Берлін оголосив про звільнення головного тренера команди Урса Фішера.

Про це повідомляє пресслжба німецького клубу.

Наставник працював зі столичним клубом з літа 2018 року, коли Уніон ще був у 2-й Бундеслізі. За більш ніж 5 років на чолі команди Урс зробив з неї учасника єврокубків, а у 2023 році вивів її в груповий етап Ліги чемпіонів. За це його визнали тренером року у Німеччині.

У поточному сезоні Уніон йде на останньому місці Бундесліги, набравши 6 очок в 11 турах чемпіонату. Остання перемога команди в офіційному матчі була ще 26 серпня.

Раніше Уніон зіграв внічию із Наполі у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків 970
Клуб Другої ліги змінить назву Клуб Другої ліги змінить назву 764
Український спортсмен не повернувся в Україну після ЧС, щоб уникнути мобілізації Український спортсмен не повернувся в Україну після ЧС, щоб уникнути мобілізації 810
УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 863
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1675
У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік 911
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121864
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20742 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302925
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16414 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31661
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30863