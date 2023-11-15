Уніон Берлін звільнив головного тренера

Команда залишилась без головного тренера

Уніон Берлін оголосив про звільнення головного тренера команди Урса Фішера.

Про це повідомляє пресслжба німецького клубу.

Наставник працював зі столичним клубом з літа 2018 року, коли Уніон ще був у 2-й Бундеслізі. За більш ніж 5 років на чолі команди Урс зробив з неї учасника єврокубків, а у 2023 році вивів її в груповий етап Ліги чемпіонів. За це його визнали тренером року у Німеччині.

У поточному сезоні Уніон йде на останньому місці Бундесліги, набравши 6 очок в 11 турах чемпіонату. Остання перемога команди в офіційному матчі була ще 26 серпня.

Раніше Уніон зіграв внічию із Наполі у Лізі чемпіонів.