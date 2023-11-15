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Барселона влітку може продати Рафінью

Гравець може перейти до іншої команди
Сьогодні 12:45 156 0
Барселона влітку може продати Рафінью
#Барселона, #Рафінья

Джерело - tribuna.com.

Барселона розглядає продаж вінгера команди Рафіньї, оскільки травми не дозволяють йому демонструвати очікувані від нього результати.

Про це повідомляє Diario Sport.

У Барселоні переконані, що 26-річний бразилець повинен зробити крок вперед і відчути себе важливим, бо зараз він не грає з необхідною впевненістю і не все у нього виходить в атаці. Кілька разів вболівальники освистували футболіста.

Якщо результати не покращаться, то каталонський клуб влітку буде готовий розглянути трансферні пропозиції по гравцю.

У підписанні Рафіньї зацікавлені Челсі та Ньюкасл.

Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.

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