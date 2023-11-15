Барселона влітку може продати Рафінью

Гравець може перейти до іншої команди

Барселона розглядає продаж вінгера команди Рафіньї, оскільки травми не дозволяють йому демонструвати очікувані від нього результати.

Про це повідомляє Diario Sport.

У Барселоні переконані, що 26-річний бразилець повинен зробити крок вперед і відчути себе важливим, бо зараз він не грає з необхідною впевненістю і не все у нього виходить в атаці. Кілька разів вболівальники освистували футболіста.

Якщо результати не покращаться, то каталонський клуб влітку буде готовий розглянути трансферні пропозиції по гравцю.

У підписанні Рафіньї зацікавлені Челсі та Ньюкасл.

Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.