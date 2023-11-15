Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Вчора 08:56 2278
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:29 376
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Вчора 21:08 407
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Вчора 20:54 558
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Вчора 17:40 517
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Вчора 17:10 874
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:41 608
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Вчора 12:43 1591
Реал готовий підписати Мбаппе
Вчора 11:41 679
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Вчора 11:12 897
Прямі трансляції

Сонг завершив професійну кар'єру

Сьогодні 10:25 247 0
Сонг завершив професійну кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Александр Сонг офіційно завершив кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 

Попереднім клубом опорного півзахисника був Арта-Солар. 

Також він виступав у складах Арсеналу, Барселони, Чарльтона, Вест Гема та інших колективах. 

Александр провів 419 матчів на клубному рівні та 49 матчів за збірну Камеруну. За всю свою клубну кар'єру він забив 13 голів і віддав 32 результативні передачі, більшість з яких за Арсенал, у тому числі 11 у сезоні-2011/12, після якого він перейшов до іспанської команди.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 809
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 6086
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1647
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 1591
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків 874
У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік 876
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24842
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26287
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54897
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121853
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 113487 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19398