Гравець може перейти до іншої команди

Іспанська Барселона встановила цінник на Рафінью у 70 мільйонів євро.

Про це повідомляє FootballTransfers.

З появою Ламіна Ямаля Барселона готова продати Рафінью наступного літа, теоретичні покупці зможуть придбати його приблизно за 70 мільйонів євро.

Серед інших вінгером цікавляться Арсенал, Ньюкасл, Челсі та колективи з чемпіонату Саудівської Аравії. До переходу в стан іспанського гранда він грав у складі Лідса.

Діючі чемпіони Іспанії сподіваються, що інтерес до Рафіньї дозволить їм заробити чималу суму грошей, яку потім можна буде повторно інвестувати в наступні трансфери.

Цього сезону він провів 11 матчів та зробив в них п'ять результативних дій.

Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.