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Барселона встановила цінник на Рафінью

Гравець може перейти до іншої команди
Сьогодні 21:39 146 0
Барселона встановила цінник на Рафінью
#Барселона

Джерело - football.ua.

Іспанська Барселона встановила цінник на Рафінью у 70 мільйонів євро.

Про це повідомляє FootballTransfers. 

З появою Ламіна Ямаля Барселона готова продати Рафінью наступного літа, теоретичні покупці зможуть придбати його приблизно за 70 мільйонів євро. 

Серед інших вінгером цікавляться Арсенал, Ньюкасл, Челсі та колективи з чемпіонату Саудівської Аравії. До переходу в стан іспанського гранда він грав у складі Лідса. 

Діючі чемпіони Іспанії сподіваються, що інтерес до Рафіньї дозволить їм заробити чималу суму грошей, яку потім можна буде повторно інвестувати в наступні трансфери. 

Цього сезону він провів 11 матчів та зробив в них п'ять результативних дій. 

Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.

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