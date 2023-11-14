Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 08:56 1765
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Сьогодні 21:08 190
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Сьогодні 20:54 284
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Сьогодні 17:40 339
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Сьогодні 17:10 440
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:41 459
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 12:43 1249
Реал готовий підписати Мбаппе
Сьогодні 11:41 550
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Сьогодні 11:12 715
Минай може звільнити Шарана
Сьогодні 09:44 469
Прямі трансляції

В Осієку не розраховують на Гармаша

Наставник хорватського клубу Зекич не бачить українця в складі
Сьогодні 22:41 191 0
В Осієку не розраховують на Гармаша
#Денис Гармаш, #Осієк

Джерело - sport.ua.

Осієк не розраховує на ексхавбека Динамо та збірної України Дениса Гармаша. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Востаннє в чемпіонаті Хорватії 33-річний Гармаш виходив на поле ще 30 вересня, потім перебував лише на лаві запасних, а в останній грі проти Локомотиви взагалі не потрапив до заявки.

Наставник команди Зоран Зекич не бачить українця в складі. Тренер перейшов на гру в три центральних захисники і в новій побудові в середині поля немає місця для Дениса Гармаша. Крім того, Гармаш переходив до Осієка за протекцією тренера Степана Томаша, який був звільнений на початку жовтня. Також пішов у відставку спортивний директор клубу Івіца Кулешевич.

Контракт Гармаша з Осієком чинний до кінця сезону, але клуб хоче позбутися гравця вже взимку. Агенти гравця вже займаються пошуком нової команди. Серед потенційних варіантів клуби з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Казахстану та України.

Денис Гармаш провів за Осієк три поєдинки. В складі хорватського клубу виступає ще один український легіонер Олександр Драмбаєв.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 1249
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1536
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ 2383
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі 1765
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 5877
Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт 1058
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24824
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307286
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 36744 3
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42805 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57513 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 27926