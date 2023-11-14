УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25

Саудівський клуб може зіграти в найпрестижнішому європейському турнірі

УЄФА хоче запросити саудівський Аль-Наср до участі в Лізі чемпіонів 2024/25 років.

Про це повідомляє італійське видання Sport Mediaset.

Таке рішення європейська організація аргументує тим, що клуб, в якому грає легендарний Кріштіану Роналду, зараз входить до трійки найпопулярніших команд у світі. До того ж кількість учасників Ліги чемпіонів у наступному сезоні збільшиться з 32 до 36. Також команди гратимуть по 8 матчів, замість 6, і не в окремих групах, а в єдиній таблиці.

38-річний Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром в історії найпрестижнішого європейського змагання. У 183 матчах португалець відзначився 140 забитими м'ячами.

В цьому сезоні Аль-Наср посідає 2-ге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, набравши 31 очко в 13 матчах. Цікаво, як клуб пройде перевірку фінансового фейр-плею, враховуючи витрачені на трансфери 164 мільйони євро та ще сотні мільйонів, які йдуть на зарплатню гравців.