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Мадзаррі підписав контракт з Наполі

Угода діє до кінця сезону
Сьогодні 16:24 179 0
Мадзаррі підписав контракт з Наполі
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Наполі стане Вальтер Мадзаррі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Вказано, що спеціаліст вже підписав контракт, розрахований до 2024 року. Сьогодні Наполі оголосить, що він замінить Руді Гарсію на посаді головного тренера.

За даними Tuttomercatoweb, зарплата тренера складе 1 мільйон євро.

Наполі ще не оголошував про звільнення Руді Гарсії, але відомо, що француз вже залишив Неаполь та вилетів у Ніццу.

Під його керівництвом партенопеї провели 16 офіційних матчів, у яких здобули 8 перемог, зазнали 4 поразок та 4 рази зіграли внічию. Команда перебуває на 4-й позиції в Серії А.

62-річний Мадзаррі вже тренував Наполі з 2009 по 2013 рік та виграв з командою Кубок Італії. Останнім його клубом був Кальярі.

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