Мадзаррі може повернутися у Наполі

Наполі планує змінити головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Вальтер Мадзаррі може знову стати головним тренером Наполі.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Вказано, що президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс повернувся до думки про те, щоби спеціаліст очолив команду. Найближчим часом він планує зустрітися з Мадзаррі.

Раніше повідомлялось, що Ігор Тудор погодився очолити Наполі, але Де Лаурентіс не прийняв остаточне рішення. Також була інформація, що іншим кандидатом є Антоніо Конте.

62-річний Мадзаррі вже тренував Наполі з 2009 по 2013 рік та виграв з командою Кубок Італії. Останнім його клубом був Кальярі.