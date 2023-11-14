Спаллетті довикликав на матчі з Північною Македонією та Україною двох гравців

Стала відома остаточна заявка збірної Італії

Головний тренер збірної Італії з футболу, яка стане останнім суперником національної команди України у відбірковому турнірі Євро-2024, Лучано Спаллетті довикликав двох виконавців.

Про це повідомляє сайт Італійської федерації футболу.

До табору "Скуадри Адзурри" прибули захисники Мануєле Ладзарі (Лаціо) і Крістіано Бірагі (Фіорентина).

17 листопада у Римі Італія зіграє проти Північної Македонії, а 20 листопада у Леверкузені (Німеччина) зійдеться з нашою національною командою.

Склад збірної Італії

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", Франція), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенгем", Англія), Іван Проведель ("Лаціо").

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (усі — "Інтер"), Алессандро Буонджорно ("Торіно"), Андреа Камбьясо, Федеріко Гатті (обидва — "Ювентус"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Мануєле Ладзарі ("Лаціо"), Крістіано Бірагі ("Фіорентина").

Півзахисники: Жоржіньо ("Арсенал", Англія), Нікола Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — "Інтер"), Браян Крістанте ("Рома"), Андреа Кольпані ("Монца"), Джакомо Бонавентура ("Фіорентина").

Нападники: Ніколо Дзаньйоло ("Астон Вілла", Англія), Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Федеріко К’єза, Мойзе Кін (обидва — "Ювентус"), Стефан Ель-Шаараві ("Рома"), Маттео Політано, Джакомо Распадорі (обидва — "Наполі"), Джанлука Скамакка ("Аталанта").