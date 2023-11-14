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В УАФ оцінили скандальне вилучення у матчі Кривбас - Динамо

Головний арбітр зустрічі ухвалив правильне рішення.
Сьогодні 14:40 173 0
В УАФ оцінили скандальне вилучення у матчі Кривбас - Динамо
#Безкоровайний, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Арбітр Максим Козирянський прийняв правильне рішення, коли вилучив захисника Кривбасу Данила Безкоровайного в матчі з Динамо (0:2) у 14-му турі УПЛ.

Про це йдеться в оцінці епізоду комітетом арбітрів УАФ.

"Ванат починає контратаку і при цьому контролює м'яч, прямує до воріт суперника, його переслідують два гравці Кривбасу. Безкоровайний ззаду створює контакт з Ванатом і цим змушує його впасти і втратити контроль над м'ячем, тим самим позбавляючи його можливості забити гол.

Таке порушення підпадає під типологію "Зрив очевидної гольової можливості" (DOGSO), а відтак призводить до технічного покарання у вигляді штрафного удару (порушення було скоєно поза межами штрафного майданчика) та дисциплінарної санкції за DOGSO, тобто до червоної картки.

Згідно з протоколом ВАР, це рішення було перевірено цією технологією, і технічна та дисциплінарна санкції була підтверджена. Отже, йдеться про правильне рішення, ухвалене арбітром", - йдеться в поясненні.

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