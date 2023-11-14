Минай визначився з кандидатами на заміну Шаран

Минай розглядав кілька кандидатур на посаду головного тренера замість Володимира Шарана, якого планують звільнити.

Про це повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму телеграм-каналі.

"У клубі роздумують над можливими кандидатами на заміну Шарану вже давно - відколи ось ця серія без перемог набула загрозливих масштабів. Серед тих, кого керівництво розглядало можливою заміною, є, зокрема, прізвища [Івана] Федика, Руслана Костишина, [Олександра] Головка. Список дуже широкий, але хотіти - це одне, а могти - це інше.

Клуб реально оцінює свої можливості й готовий дати шанс комусь з молодих тренерів, хто добре знає стан справ у юнацьких командах. Імовірний виліт у Першу лігу може стати поштовхом для зміни вектора клубу - повне переорієнтування на роботу з молоддю та виховання її для заможних клубів УПЛ.

У Минаї опираюся на досвід "кейсу Твердохліба", якого знайшли в Першій лізі, а зараз торгуються щодо нього з фінансово спроможними учасниками чемпіонату. Більш того, є навіть варіанти з продажем його за кордон", - написав Семйон.