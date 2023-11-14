Баварія не може домовитись з ключовим гравцем

Джерело - Чемпіон.
Баварія продовжує переговори з провідним захисником Альфонсо Девісом, проте домовитися з футболістом поки що не може.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Контракт гравця спливає у середині 2025 року, а головним претендентом є Реал. Мадридці уважно стежать за ситуацією і готові перехопити канадця, якщо мюнхенці не переконають його підписати договір і продаватимуть, щоб не втратити безкоштовно.
Цього сезону 23-річний гравець провів 18 матчів і зробив 3 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Баварія підпише австралійського вінгера.