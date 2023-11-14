Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 08:56 1060
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 12:43 548
Кілька гравців збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною
Вчора 22:25 707
Інтер може підписати Довбика наступного літа
Вчора 17:54 639
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Вчора 16:39 4062
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Вчора 15:57 1059
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Вчора 15:43 30870
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Вчора 14:40 104303 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Вчора 12:29 342357 5
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
Вчора 11:25 1362
Прямі трансляції

Баварія не може домовитись з ключовим гравцем

Девіс може змінити клуб
Сьогодні 13:30 278 0
Баварія не може домовитись з ключовим гравцем
Фото - gettyimages
#Баварія, #Альфонсо Девіс

Джерело - Чемпіон.

Баварія продовжує переговори з провідним захисником Альфонсо Девісом, проте домовитися з футболістом поки що не може.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт гравця спливає у середині 2025 року, а головним претендентом є Реал. Мадридці уважно стежать за ситуацією і готові перехопити канадця, якщо мюнхенці не переконають його підписати договір і продаватимуть, щоб не втратити безкоштовно.

Цього сезону 23-річний гравець провів 18 матчів і зробив 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Баварія підпише австралійського вінгера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 36644
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 35841
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 30870
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 38324
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24533
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 5538
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 142628
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3874
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16871
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 27906
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 104303 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82054