Оболонь зіграє контрольний матч з Металістом 1925

Гра відбудеться 18 листопада

15 листопада футболісти Оболоні розпочнуть підготовку до календарного поєдинку 15-го туру чемпіонату УПЛ з Олександрією.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією нашого джерела, паузу в чемпіонаті УПЛ підопічні Валерія Іващенка заповнять контрольним матчем з Металістом 1925. Відбудеться він 18 листопада на заміській тренувальній базі "пивоварів".

В цій грі не зможуть взяти участі травмовані Ігор Мединський та Єгор Прокопенко. Ближче до повернення в стрій Прокопенко, який у випадку успішного відновлення ще зможе допомогти в одному з матчів першої частини сезону.

Раніше Ворскла переграла Оболонь.

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