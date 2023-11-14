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Оболонь зіграє контрольний матч з Металістом 1925

Гра відбудеться 18 листопада
Сьогодні 12:25 166 0
Оболонь зіграє контрольний матч з Металістом 1925
#Металіст 1925, #Оболонь

Джерело - sport.ua.

15 листопада футболісти Оболоні розпочнуть підготовку до календарного поєдинку 15-го туру чемпіонату УПЛ з Олександрією.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією нашого джерела, паузу в чемпіонаті УПЛ підопічні Валерія Іващенка заповнять контрольним матчем з Металістом 1925. Відбудеться він 18 листопада на заміській тренувальній базі "пивоварів".

В цій грі не зможуть взяти участі травмовані Ігор Мединський та Єгор Прокопенко. Ближче до повернення в стрій Прокопенко, який у випадку успішного відновлення ще зможе допомогти в одному з матчів першої частини сезону.

Раніше Ворскла переграла Оболонь.

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