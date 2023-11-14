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Циганик: Вилучення Бескоровайного – найбільша помилка Козиряцького

Ігор Циганик вважає, що Данило Бескоровайний порушував правила, але вилучати його підстав не було.
Сьогодні 12:10 215 0
Циганик: Вилучення Бескоровайного – найбільша помилка Козиряцького
#Безкоровайний, #Динамо Київ, #Кривбас, #Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Арбітр матчу Кривбас - Динамо помилився, коли вилучив захисника господарів Данила Бескоровайного.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Думаю, що Козиряцький прекрасно бачив, чи впав Ванат сам, чи в контакті з Бескоровайним, одразу продемонструвавши червону картку. Це найбільша його помилка. Я зійшовся на думці, що контакт все ж був, і був дуже серйозний. Перерізаючи дорогу захисникові, нападник сам таким чином провокує на цей контакт. Захисник повинен уникати подібного контакту. Порушення правил абсолютно справедливе.

Ти знаєш, що в тебе працює VAR, який може поміняти жовту на червону, але червону на жовту не має права змінити. От коли Козиряцький біг, і якби він був досвідчений, абсолютно адекватний, то він взяв би паузу, продемонстрував жовту, а далі дивився б VAR. Вже якщо VAR покаже, що там на червону, то виганяй. Сказати, що це фол останньої надії, я б не сказав, м'яко кажучи. Партнер Бескоровайного був би першим на м'ячі, оскільки Ванат невдало прийняв м'яч. Я вважаю, що це жовта картка", – сказав Циганик.

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