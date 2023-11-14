Левандовський спростував конфлікт з Ямалем

Нападник Барселони Роберт Левандовський спростував інформацію про конфлікт з форвардом Ламіном Ямалем.

Про це повідомляє Barcacenter.

Після поєдинку з Алавесом футболіст не потиснув руку своєму товаришу що викликало обурення в соціальних мережах.

"Ситуація – просто випадковість. Це нормально на полі, коли два гравці кричать один на одного. Між мною та Ламіном немає якоїсь злості чи поганих намірів. Все добре і нічого прихованого в цій ситуації немає. Насправді немає нічого, що варто коментувати", - відзначив Левандовський.