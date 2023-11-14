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Левандовський спростував конфлікт з Ямалем

Форвард прокоментував ситуацію після матчу чемпіонату.
Сьогодні 08:10 258 0
Левандовський спростував конфлікт з Ямалем
Фото - Getty Images
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Ламін Ямал

Джерело - football.ua.

Нападник Барселони Роберт Левандовський спростував інформацію про конфлікт з форвардом Ламіном Ямалем.

Про це повідомляє Barcacenter. 

Після поєдинку з Алавесом футболіст не потиснув руку своєму товаришу що викликало обурення в соціальних мережах. 

"Ситуація – просто випадковість. Це нормально на полі, коли два гравці кричать один на одного. Між мною та Ламіном немає якоїсь злості чи поганих намірів. Все добре і нічого прихованого в цій ситуації немає. Насправді немає нічого, що варто коментувати", - відзначив Левандовський.

Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.

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