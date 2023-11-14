Левандовський спростував конфлікт з Ямалем

Джерело - football.ua.
Нападник Барселони Роберт Левандовський спростував інформацію про конфлікт з форвардом Ламіном Ямалем.
Про це повідомляє Barcacenter.
Після поєдинку з Алавесом футболіст не потиснув руку своєму товаришу що викликало обурення в соціальних мережах.
"Ситуація – просто випадковість. Це нормально на полі, коли два гравці кричать один на одного. Між мною та Ламіном немає якоїсь злості чи поганих намірів. Все добре і нічого прихованого в цій ситуації немає. Насправді немає нічого, що варто коментувати", - відзначив Левандовський.
Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.
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