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Деку: Хаві — найкращий тренер для Барселони

Деку вирішив підтримати іспанського фахівця в публічному просторі.
Сьогодні 11:55 189 0
Деку: Хаві — найкращий тренер для Барселони
Фото - Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Деку

Джерело - football.ua.

Барселона зробила правильний вибір, коли призначила на посаду головного тренера  Хаві.

Про це розповів спортивний директор клубу Деку.

"Я не маю жодних сумнівів у тому, що Хаві – найкращий тренер для Барселони. Він ідеальний тренер для цього проєкту, започаткованого кілька років тому. 

Хаві прийняв виклик, переїхав сюди у важливий момент і є ідеальним тренером для перебудови команди.

У нас зараз виникли деякі складнощі, ми проводимо багато матчів і звичайно, він перший, хто хоче, щоб ми грали краще.

Хаві знає про свою відповідальність, знає, що невдалі виступи дорого коштують і йому, і всім нам. Він добре знає, що повинен робити. Я в ньому впевнений", — сказав Деку.

Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.

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