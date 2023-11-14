Деку: Хаві — найкращий тренер для Барселони

Джерело - football.ua.
Барселона зробила правильний вибір, коли призначила на посаду головного тренера Хаві.
Про це розповів спортивний директор клубу Деку.
"Я не маю жодних сумнівів у тому, що Хаві – найкращий тренер для Барселони. Він ідеальний тренер для цього проєкту, започаткованого кілька років тому.
Хаві прийняв виклик, переїхав сюди у важливий момент і є ідеальним тренером для перебудови команди.
У нас зараз виникли деякі складнощі, ми проводимо багато матчів і звичайно, він перший, хто хоче, щоб ми грали краще.
Хаві знає про свою відповідальність, знає, що невдалі виступи дорого коштують і йому, і всім нам. Він добре знає, що повинен робити. Я в ньому впевнений", — сказав Деку.
Напередодні Барселона з труднощами перемогла Алавес.
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