Деку: Хаві — найкращий тренер для Барселони

Барселона зробила правильний вибір, коли призначила на посаду головного тренера Хаві.

Про це розповів спортивний директор клубу Деку.

"Я не маю жодних сумнівів у тому, що Хаві – найкращий тренер для Барселони. Він ідеальний тренер для цього проєкту, започаткованого кілька років тому.

Хаві прийняв виклик, переїхав сюди у важливий момент і є ідеальним тренером для перебудови команди.

У нас зараз виникли деякі складнощі, ми проводимо багато матчів і звичайно, він перший, хто хоче, щоб ми грали краще.

Хаві знає про свою відповідальність, знає, що невдалі виступи дорого коштують і йому, і всім нам. Він добре знає, що повинен робити. Я в ньому впевнений", — сказав Деку.